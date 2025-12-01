В США назвали Хегсета военным преступником

Министр войны США Пит Хегсет – военный преступник из-за своих призывов наносить удары по предполагаемым кораблям наркокартелей, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В частности, Хегсет разместил в Сети картинку с Черепашкой Франклиным — героем одноименной серии канадских детских книг, которые стали популярными у аудитории в США. На стилизованной под обложку картинке персонаж целится из гранатомета в военном вертолете, который летит над конвоем кораблей. Предполагаемая книжка - «Франклин целится в наркотеррористов».

«Вы буквально только что сами себя дисквалифицировали. И, возможно, объявили себя военным преступником», — высказался в адрес Хегсета военный эксперт.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Хегсет приказал добивать выживших при ударах по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы. В частности, речь шла о том, что командир сил специальных операций, руководивший первой атакой на венесуэльское судно в Карибском море, приказал нанести второй удар для ликвидации выживших якобы в соответствии с распоряжениями шефа Пентагона.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал проверить правдивость этих данных.

До этого министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет сделал заявление, что американский военный контингент будет готов к смене режима в Венесуэле, если Дональд Трамп примет соответствующее решение. Сам же хозяин Белого дома от подобного рода намерений открестился, назвав при этом венесуэльского лидера Николаса Мадуро «худшим президентом в истории».