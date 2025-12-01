Зеленский высказался о «непростых вещах» в переговорах c США

После переговоров представителей Украины и США во Флориде необходимо проработать «непростые вещи». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать», — высказался он.

Зеленский также отметил, что представители Украины на днях приедут в Европу для обсуждения результатов переговоров с США и координирования дальнейших действий по украинскому конфликту.

Встреча представителей США и Украины состоялась 30 ноября во Флориде. Стороны провели переговоры в расширенном составе, после чего число участников сократилось до трех официальных лиц от каждой страны. Делегацию Киева возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее стало известно, что главной темой переговоров между Украиной и США стали границы государств по окончании российско-украинского конфликта. По словам неназванных украинских чиновников, встреча делегаций прошла в напряженной обстановке.