Зеленский высказался о «непростых вещах» в переговорах c США

Зеленский высказался о «непростых вещах» в переговорах делегаций Украины и США
После переговоров представителей Украины и США во Флориде необходимо проработать «непростые вещи». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать», — высказался он.
Зеленский также отметил, что представители Украины на днях приедут в Европу для обсуждения результатов переговоров с США и координирования дальнейших действий по украинскому конфликту.
Встреча представителей США и Украины состоялась 30 ноября во Флориде. Стороны провели переговоры в расширенном составе, после чего число участников сократилось до трех официальных лиц от каждой страны. Делегацию Киева возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Ранее стало известно, что главной темой переговоров между Украиной и США стали границы государств по окончании российско-украинского конфликта. По словам неназванных украинских чиновников, встреча делегаций прошла в напряженной обстановке.