В России оценили итоги переговоров США и Украины во Флориде

Состоявшиеся накануне переговоры представителей США и Украины не привели к серьезным результатам по урегулированию украинского конфликта, поэтому в дальнейшем Вашингтон продолжит оказывать осторожное давление на Киев и попытается склонить его к принятию компромиссных решений. Об этом, комментируя встречу во Флориде, в разговоре с Рамблером заявил политолог Богдан Безпалько.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге американского штата Флорида в частном гольф-курорте Shell Bay. Со стороны США в них принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, сохраняя при этом реалистичную позицию. Вместе с тем глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что США не информировали ЕС об итогах мероприятия.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что переговоры сторон проходили в гольф-клубе, а не в каком-то государственном учреждении, при этом президент США Дональд Трамп не принял в них участие. Он не появился на встрече даже на несколько минут, и это говорит о его достаточно пренебрежительном отношении к данному мероприятию и отсутствии у него в настоящее время надежд на компромисс с украинской стороны. Да, Марко Рубио охарактеризовал прошедшие переговоры как продуктивные, отметив при этом, что сторонам остается провести довольно много работы. Но с дипломатического на русский это можно перевести, как безрезультатные переговоры. То есть на встрече стороны не пришли к ким-то компромиссным позициям, касающихся территориальных уступок Украины или вопроса о вхождении страны в НАТО. Так что, очевидно, это были не последние переговоры США и Украины. В дальнейшем Киев продолжат уговаривать, оказывать на него давление, но делать это будут осторожно. А пренебрежительное и высокомерное отношение Трампа ко встрече – это тоже своего рода давление на Киев. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

В ходе встречи во Флориде был поднят вопрос о проведении новых выборов на Украине, напомнил эксперт.

«Новые выборы будут означать легитимацию украинской власти и заключение мира уже с этой стороной. Очевидно, что та верхушка политического класса, которая сейчас управляет Украиной и имеет полноту власти, будет должна уступить свое место другим людям – более лояльным по отношению к США, менее завязанным на коррупционные схемы и незапятнанным в крови - настолько, насколько это возможно… Если же говорить о России, то Москва уже озвучила свою позицию, согласно которой Зеленский ничего подписывать не может. Значит, на Украине должны пройти выборы, Зеленского должны сместить, ну или переизбрать. То есть сейчас должна быть обеспечена легитимность украинской власти, чтобы ее представитель смог подписать мирный договор или другие соглашения», - отметил политолог.

Состоявшиеся в США переговоры свидетельствуют о том, что американские власти стремятся добиться заключения мирного соглашения по украинскому конфликту именно за счет уступок со стороны киевского режима, подчеркнул эксперт.

«Очевидно, что мы оставили возможность уламывать Украину американской стороне. Ранее Россия озвучила свои требования, и мы от них не отходим. Так что американцам нужно, чтобы Украина на них согласилась, после чего они смогут объявить себя миротворцами. И делать это им придется именно за счет Украины. То есть если раньше они хотели добиться мира так, чтобы довольны были все стороны, в том числе и украинская, то сейчас они это будут делать именно за счет киевского режима», - заключил политолог.

Вопрос гарантий безопасности для Киева после переговоров делегаций США и Украины во Флориде остался нерешенными. Об этом ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.