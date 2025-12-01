В Гонконге более 2 тыс. человек остались без жилья из-за пожара

Более двух тысяч человек остались без дома после сильнейшего пожара в Гонконге в жилом комплексе Wang Fuk Court. Об этом сообщает SCMP.

«Более 2 тыс. человек, которые на прошлой неделе остались бездомными из-за самого смертоносного пожара в Гонконге, располагаются в местах временного проживания и отелях», — пишет издание.

Некоторые жители ЖК остаются у друзей или родственников, чтобы быть ближе к району, где произошел пожар.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Власти отмечают, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах. Начато уголовное расследование.