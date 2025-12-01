В США раскрыли, чем Трамп занимается в спальне Белого дома

Президент США Дональд Трамп предпочитает есть в спальне Белого дома, а не в столовой. Об этом рассказал автор нескольких книг о нынешнем американском лидере Майкл Вольф, пишут «Аргументы и факты».

По словам биографа, Трамп вызвал настоящий переполох, когда в первый раз переехал в Белый дом, так как он «не любит есть в столовой, а любит есть в спальне».

«В кровати [ел], я, полагаю. Когда он впервые туда попал, на самом деле казалось, что он, знаете, дикое дитя», – рассказал Вольф.

При этом он отметил, что любимое блюдо Трампа – гамбургеры. Их для президента привозят из McDonald's.

Ранее бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш заявил о том, что рацион Дональда Трампа не отличается разнообразием и не дает простора для экспериментов. Диета Трампа хорошо известна: гамбургеры и фастфуд, отмечал он, подчеркивая, что американский лидер также жить не может без диетической колы.