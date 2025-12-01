На Западе внезапно начали ненавидеть отправленного в отставку главу офиса президента Украины Андрея Ермака, который, как оказалось, держал «под гипнозом» Владимира Зеленского. На это в статье для РИА Новости обратил внимание политолог Владимир Корнилов.

Он отметил, что подробно об этом факте рассказывает итальянская газета Corriere della Sera. При этом «ненавидимый всеми» Ермак раньше очень любил выступать на страницах издания и неоднократно давал итальянцам эксклюзивное интервью, в том числе всего три месяца назад. Вплоть до последнего экс-глава офиса разъезжал по миру, встречаясь не только с официальными делегациями. Происходило это все в разгар коррупционного скандала на Украине, в ходе которого всплыло имя Ермака.

«И вдруг — на тебе! Выясняется, что все это время Запад очень сильно не любил Ермака, считая, что тот пагубно влияет на легковнушаемого Зеленского! Та же Corriere теперь пишет, что глава офиса держал своего слабохарактерного босса "под гипнозом". А сам Зеленский как бы и ни при чем, всего лишь жертва своего старого друга, оказавшегося "не тем, кем надо"», — заявил Корнилов.

Политолог подчеркивает, что подобных публикаций на Западе сейчас достаточно. Например, The Sunday Telegraph заявляет, что многие сторонники Зеленского «вздохнули с облегчением», когда тот решил установить дистанцию с Ермаком. Раньше издание, вероятно, понятия не имело об «авторитаризме» чиновника, предоставляя ему свои страницы для интервью и публикаций.

Статьи показывают, что на Западе «включили режим антикриза» — налогоплательщикам нужно объяснить, почему сотни миллиардов бюджетных денег шли на поддержку коррупционного режима. По этой причине многие стали обвинять Ермака, подчеркивая, что Зеленский его уволил, а значит борется с проблемой.

Корнилов добавил, что The Times тоже только сейчас увидела проблему в том, что Украина де-факто управлялась «невыборным чиновником». Однако в этом случае британская газета идет несколько дальше.

«Будет ли скальпа Ермака достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность? Очень трудно предположить, что президент не знал о хищениях», — приводит политолог цитату.

В результате целый ряд западных изданий намекают Зеленскому о том, что он должен отказаться от концентрации власти в одних руках, а некоторые подталкивают главу киевского режима к формированию «правительства национального единства» с передачей значительных полномочий парламенту. Мало кто сомневается, что вслед за этим они потребуют и «скальп самого Зеленского».

Корнилов обращает внимание, что в этих публикаций практически нет признания очевидной роли европейских чиновников в коррупции на Украине. По мнению эксперта, они не просто все это замечали, но и самостоятельно взращивали, а Зеленским они в случае чего легко пожертвуют.