Французский политик Флориан Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter) высмеял президента Франции Эммануэля Макрона после слов российского лидера Владимира Путина о якобы угрозе Российской Федерации для Европы.

«Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!», — поделился своей точкой зрения автор публикации, комментируя речь главы государства.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, что утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу звучат смешно. Он указал на то, что главы европейских стран соответствующими высказываниями либо обслуживают интересы ОПК и частных компаний, либо на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги.

Во Франции объяснили, зачем Макрону встреча с Зеленским

В последние годы Российская Федерация отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД говорили о том, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.