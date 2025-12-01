Шор заявил о создании общего оппозиционного фронта в Молдавии

Руководитель оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил о создании национального фронта, который добьется освобождения из тюрем политзаключенных и отставки действующего правительства.

"Мы создаем общий национальный фронт, который будет противостоять. Первая его задача - вытащить из тюрьмы и из беды тех, кого преследуют сандисты (сторонники президента Майи Санду - прим. ТАСС). Наших людей мы не оставим и не забудем. Вторая задача - снести режим", - написал Шор в Telegram-канале.