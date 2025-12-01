Каллас озвучила позицию Бельгии по российским активам

Бельгия все еще выступает против передачи Украине российских активов, но по этому вопросу ведется работа. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ из-за грозящего Киеву финансового краха. Однако представители Бельгии отказались выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear.

«Что ж, у Бельгии есть законные основания для беспокойства по поводу рисков, но все остальные государства-члены заявили, что они готовы разделить эти риски. Итак, мы обсуждаем эти вещи», - заявила глава евродипломатии Кая Калласс.

Напомним, что ранее в ЕС ранее пришли к выводу, что на законных основаниях полностью конфисковать замороженные активы РФ нельзя. Вместо этого Евросоюз решил сосредоточиться на «временном их использовании» - к примеру, передавать Украине доход от инвестирования.

В США выступили против использования активов России

В свою очередь Бельгия, по информации СМИ, выдвинула ряд условий для предоставления Киеву кредита под суверенные активы России, потребовав, в том числе, и чтобы все риски по урегулированию споров были разделены между европейскими партнерами. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перевод Украине средств за счет доходов от российских активов может стать поводом для судебного преследования.