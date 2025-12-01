СМИ: У Зеленского есть шесть кандидатов на замену Ермака

Шесть кандидатов рассматриваются на должность нового главы офиса президента Украины Владимира Зеленского после отставки Андрея Ермака. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в РБК-Украина со ссылкой на источники.

Согласно информации агентства, среди наиболее обсуждаемых претендентов выделяют четыре человека: министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов*, а также заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса.

По данным другого источника, есть еще двое кандидатов, имена которых не раскрываются. Кроме того, соответствующая должность останется вакантной как минимум до 3 декабря, поскольку украинский лидер находится в командировке, передает ТАСС.

На следующий день после увольнения Ермак приходил к Зеленскому

Ранее Зеленский заявил, что Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском. Позже президент подписал указ о снятии главы его офиса с должности.

У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.