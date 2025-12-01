Франция, лишившаяся суверенитета и разрушившая свою экономику, в скором времени сделает то же самое с Украиной. Как сообщает РИА Новости, крушение проекта «анти-Россия», где роль тарана отводилась киевскому режиму, провалилась.

Владимир Зеленский во второй раз за две недели посетил Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отчаянность метаний украинского политика говорит о провале украинской авантюры. Французскому лидеру тоже нечего терять — теперь он планирует идти до конца.

«И уничтожить не только Украину — политически, но и Францию — экономически, а заодно взорвать ЕС изнутри», — отмечается в статье.

Франция находится под угрозой прекращения своего существования в том виде, в котором она была задумана и воплощена первым президентом Пятой республики генералом Шарлем де Голлем. Макрон приближает взрыв и всего европейского общества, которое создавалось как гарант экономического процветания и политической стабильности на субконтиненте. ЕС изничтожил свою экономику, угрожает подорвать финансовую стабильность и выветрил у обывателей воспоминания о социальном процветании.

Великая Отечественная война показала, как Европа отправляется в «большой русофобский военный поход», а главное — зачем она это делает. В середине 30-х годов прошлого века предпосылки для русофобской агрессии уже существовали. Почти 100 лет спустя их решили создать искусственно, поставив некогда благополучное экономическое сообщество на колени.

США, приезжавшие разбираться с Европой во времена Первой и Второй мировых войн, сейчас не понимают, зачем европейцы снова идут против русских. Американские политики хоть и не лишены массы недостатков, но в своей массе являются прагматиками — они оценивают европейский результат экономического противостояния «на двойку».

Кроме того, сейчас стало видно, как выглядит европейская «помощь» оставшимся под контролем Киева территориям — крах экономики, развал системы энергообеспечения, демографический ад.

«Массовая гибель или распыление славян, переход контроля над ресурсами в руки глобалистов. Нам готовили примерно то же самое, тут без иллюзий. Так выглядел новый план "Ост" европейско-глобалистского извода», — отмечает автор.

Отмечается, что газета Guardian привела цитату одного французского эксперта — он сравнил мирный план по Украине с перемирием 1940 года, подписанным между нацистской Германией и потерпевшей поражение Францией. Сам того не понимая, они изложил базовую для всей человеческой истории и политики аксиому: сторона, которая проигрывает войну, принимает условия победителя.

Французские политики далеко не ушли по уровню своего профессионализма от экспертов — они живут ненавистью к общественной стабильности России, росту ВВП и тому, как военная промышленность справилась с новыми вызовами. Франция же, разрушившая собственную экономику и суверенитет, в ближайшее время сделает то же самое и с Украиной.