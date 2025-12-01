В стране ЕС жестко раскритиковали фон дер Ляйен

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал «политически неуверенной» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, упрекнув ее за задержку с принятием решения по замороженным российским активам. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Цахкна, фон дер Ляйен до сих пор не выступила с конкретным предложением по вопросу поддержки Украины с помощью российских активов.

«На самом деле не нужно 27 государств-членов. Достаточно, чтобы было [согласно] подавляющее большинство, и эти гарантии будут даны Бельгии. Так что скорее вопрос в политической неуверенности со стороны Урсулы фон дер Ляйен», - подчеркнул министр.

Глава МИД Эстонии выразил надежду, что «предложение будет внесено» уже на следующей неделе.

Урсула фон дер Ляйен назвала Путина «хищником»

Ранее бельгийский премьер Барт де Вевер выступил против плана Еврокомиссии (ЕК) выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Бельгии.

Однако, по информации СМИ, позднее Бельгия выдвинула ряд условий для передачи Киеву суверенных активов России, потребовав, в том числе, чтобы все риски по урегулированию споров были разделены между европейскими партнерами.