Каллас: США не информировали ЕС об итогах переговоров по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что США не информировали ЕС об итогах прошедших во Флориде переговоров украинской и американской сторон, посвященных урегулированию конфликта на Украине.

"Это может быть решающая неделя для переговоров. Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов, я буду сегодня говорить с министрами обороны и иностранных дел Украины", - сказала она по прибытии на встречу министров обороны ЕС, на которой главной темой станет выделение новой военной помощи Украине.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге американского штата Флорида. Со стороны США в них принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.

По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию.