Стало известно о попытке Ермака уволить главу СБУ

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить главу Службы безопасности республики (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает «Украинская правда».

Как рассказали журналисты, Ермак обвинял главу СБУ в том, что он «проглядел» начало операции «Мидас» — связанного с коррупционными схемами в энергетической сфере дела, одним из участников которого стал близкий к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. В его рамках обыски также прошли и у главы офиса украинского лидера.

Отмечается, что во время обысков Малюк, вице-премьер Михаил Федоров, а также директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко приезжали к президенту. Они обсуждали возможность продолжения борьбы с коррупцией при сохранении дипломатических возможностей страны, чтобы обыски у Ермака не были восприняты партнерами Киева как сигнал о хаосе в стране.

Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. После этого Владимир Зеленский анонсировал полную перезагрузку своего офиса.