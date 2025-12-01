Президент Франции ответил на слухи о Брижит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с читателями региональной прессы прокомментировал теории заговора, распространяемые о его супруге Брижит, сообщает La Dépêche. Макрон назвал людей, которые верят в эти теории, сумасшедшими.

В пятницу, 28 ноября, Макрон встретился с читателями издательской группы Ebra в городе Миркур. Одна из читательниц рассказала, что подвергается онлайн-травле со стороны коллеги, который публикует её изображения, обработанные с помощью искусственного интеллекта. После этого Макрон заявил, что он и его жена Брижит оказались в похожей ситуации.

«Я, а моя жена тем более, лично сталкивались с подобным. Мы совершенно беспомощны. Это занимает огромное количество времени, это продолжается, находятся сумасшедшие, которые принимают это за правду, и это изматывает», - рассказал президент Франции.

Макрон заявил, что во Франции необходимо ввести в действие «чрезвычайную процедуру», которая позволяла бы потребовать от судьи в течение 48 часов вынести решение и заставить преследователя закрыть оскорбительные публикации. Президент Франции уточнил, что хочет закрепить эту новую процедуру во французском законодательстве «как можно скорее».

В июле супруги Макрон подали против американского блогера Кэндис Оуэнс иск в суд американского штата Делавэр. В 219-страничной жалобе утверждается, что она подвергла их «кампании глобального унижения».

В начале 2025 года Оуэнс начала распространять информацию, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье.

В иске приводится ряд доказательств, опровергающих заявления Оуэнс, включая фотографии юной Брижит, опубликованное в газете объявление о ее рождении и тот факт, что она родила троих детей от своего первого мужа. В конце октября в Париже прошли судебные разбирательства по делу десяти человек, обвиняемых в киберпреследовании Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет обвиняются в многочисленных злонамеренных комментариях относительно пола и сексуальной ориентации первой леди, а также в спекуляциях на ее 25-летней разнице в возрасте с мужем.

Брижит Макрон не присутствовала на заседании, но суд заслушал показания о том, как преследования привели к «серьезному ухудшению ее физического и психического здоровья». Дочь Брижит Макрон Тифен Озьер рассказала в суде, что внукам первой леди пришлось столкнуться с жестокими насмешками в школе.