На следующий день после увольнения Ермак приходил к Зеленскому

На следующий день после увольнения бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак приходил к Зеленскому, пишет РБК-Украина. По словам собеседников издания, отставка стала сильным ударом для Ермака, между ним и Зеленским произошёл сложный разговор.

«Последней каплей стало то, что нужны изменения, - рассказал информированный источник РБК-Украина. - И не надо закапываться дальше».

Речь, по его словам, идёт не только о коррупционном скандале, но и «об отношениях внутри команды» и «все гораздо шире».

О том, что Ермак после увольнения был у Зеленского и имел с ним разговор, ранее утверждал и депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Был, чтобы не только забрать вещи, - написал Железняк в своем Telegram-канале. - Достаточно долгое время провел на 4-м этаже (этаж Зеленского – Ред.)».

28 ноября стало известно, что у Ермака проведены обыски на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. Как передавало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники после обысков обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил: Ермак написал заявление об отставке, подписан указ о его увольнении.