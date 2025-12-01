Заявление экс-главкома ВСУ и действующего посла в Лондоне Валерия Залужного о возможном размещении ядерного оружия на Украине говорят о том, что он «бредит» не меньше главы государства Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве Иэн Прауд.

«Слова о вступлении в НАТО, размещении ядерного оружия или войск стран альянса на Украине показывают, что Залужный бредит не меньше Зеленского», — считает Прауд.

По его оценкам, никто в мире не согласится предоставлять соответствующие гарантии Украине.

Накануне в статье для The Telegraph Залужный назвал одной из возможных гарантий безопасности для Украины размещение на ее территории ядерного оружия. По его оценке, гарантии безопасности могли бы включать: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного воинского контингента, способного противостоять России».