Ни по НАТО, ни по территориям: почему переговоры с Украиной рухнули

Если ориентироваться на сведения, которые публикует издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники, переговоры в Майами завершились фактически безрезультатно: ни по одному из ключевых пунктов сторонам выйти на общий знаменатель так и не удалось.

По информации тех же собеседников, украинская делегация категорически отклонила предложение о выводе войск из Донецкой области, сославшись на нормы Конституции, настроения внутри украинского общества и на то, что подобные требования, по их мнению, не отражают реальной обстановки на земле.

«Сегодняшняя встреча с украинцами была достаточно продуктивной. Нам еще есть над чем работать», - Марко Рубио... Переводя с дипломатического — не договорились...», – пишет блогер Юрий Подоляка.

По данным «РБК-Украина», позиция Киева осталась неизменной: сначала необходимо зафиксировать прекращение огня по той линии соприкосновения, которая существует в данный момент, и лишь после этого, считают в украинской делегации, можно переходить к обсуждению вопросов территорий.

Кроме того, киевская сторона отвергла ещё один ключевой элемент мирного плана Дональда Трампа — отказ от вступления в НАТО. Представители Украины заявили, что курс на альянс прописан в Конституции, а её корректировка ради подписания соглашения считается для них недопустимым и опасным прецедентом.

О том, что итоговых договорённостей достигнуть не удалось, после завершения встречи заявили и Марко Рубио, и Рустем Умеров, что только усилило ощущение полной неопределённости.

Однако в этой картине полного расхождения позиций, о котором свидетельствуют утечки из украинских медиа — прежде всего по вопросам территорий и членства в НАТО — появляется один диссонанс: уже сегодня Уиткофф и Кушнер направляются в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Если действительно, как пишут западные СМИ, Вашингтону не удалось сдвинуть с мёртвой точки ни один из принципиальных вопросов, ради которых и затевалась сессия в Майами, то остаётся неясным, с какими предложениями и с какой целью американские представители летят в Россию, отмечает издание «Политика страны».