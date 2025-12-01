В ЦАР заявили о недопустимости неоколониализма

Центральноафриканская Республика (ЦАР) считает неоколониализм недопустимым и будет противодействовать любым попыткам внешнего вмешательства. Об этом заявил РИА Новости министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.

В ходе интервью, приуроченного ко Дню провозглашения Республики, Клод Рамо Биро подчеркнул, что в ЦАР, которая ранее была французской колонией, настаивают «на уважительном отношении к суверенитету».

«Неоколониализм не приемлем для нас. Мы будем пресекать любую попытку дестабилизировать обстановку в стране», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что «с разной долей успеха» ситуация расшатывается на Мадагаскаре, в Марокко, Кении, Танзании, в ряде азиатских стран и на Балканах. Но в ЦАР не хотят потрясений.

«И не надо проверять нас на зрелость. Мы в состоянии постоять за себя», - предупредил он.

Напомним, что ранее прошли массовые акции протеста в Мадагаскаре, участники которых потребовали отставки президента страны Андри Радзуэлины. 13 октября глава государства покинул страну на французском военном самолете. Позднее Радзуэлина издал указ о роспуске Национального собрания. Депутаты заявили, что указ не имеет юридической силы, и объявили импичмент президенту 130 голосами «за».