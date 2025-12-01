США и Украина обсудили лишение Киева возможности вступить в НАТО

Представители США и Украины обсудили возможный сценарий, по которому Украина де-факто лишится возможности членства в НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, вопрос поднимался на встрече переговорщиков Вашингтона и Киева во Флориде. В публикации он назван «одним из самых проблемных» аспектов предложенного США мирного плана из 28 пунктов.

Участники обсудили сценарий, по которому Украине будет фактически запрещено вступать в военный альянс через «договоренности, согласованные непосредственно между государствами-членами НАТО и Москвой». При этом Киев предлагают не подталкивать к тому, чтобы «официально, в юридическом смысле» отказаться от идеи вступления.

Источник также отмечает, что преждевременно говорить о том, что переговоры Вашингтона и Киева во Флориде позволили «добиться окончательного решения». По словам собеседника, сторонам «многое еще предстоит сделать».