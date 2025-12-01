Что произошло в мире 1 декабря: Перводекабрьское восстание и захват автобуса

1 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — Перводекабрьское восстание и захват автобуса с детьми. Подробности — в материале «Рамблера».

Перводекабрьское восстание

Перводекабрьское восстание — неудачная попытка вооруженного захвата власти в Эстонской республике 1 декабря 1924 года. Около 250–300 человек атаковали Таллин, захватили Главпочтамт и Балтийский вокзал, но не смогли взять министерство обороны и другие ключевые объекты. Восстание подавлено в тот же день, погибли 21 человек, включая министра путей сообщения Карла Карка. В течение 2–3 месяцев после восстания было расстреляно несколько сот человек, арестовано свыше 2 тысяч.

Захват автобуса с детьми

1 декабря 1988 года члены автобусной бригады автопредприятия №1 захватили в заложники школьников 4 «Г» класса школы №42 и их учительницу. Преступники требовали выкуп в 3 миллиона долларов и планировали скрыться за границей. После долгих переговоров власти согласились на их условия. Антитеррористическая группа «Альфа» успешно провела операцию «Гром» и освободила заложников. Взамен из Москвы срочно привезли самолет Ил-76, который террористы планировали угнать. После этого дети и учительница были освобождены без жертв. По прибытии в Израиль все участники банды сдались властям, а позже были депортированы в СССР. В обмен советское правительство обещало не применять смертную казнь. Позднее террористы предстали перед судом: Павел Якшиянц получил 15 лет, остальные участники банды — по 14 лет.

Торговый бойкот

1 декабря 1774 года вступил в силу торговый бойкот между Великобританией и североамериканскими колониями, инициированный Первым Континентальным конгрессом (5 сентября — 26 октября 1774) в Филадельфии, состоящим из 56 представителей (кроме Джорджии, Канады и островов). Конгресс выразил протест против британской политики в «Декларации прав и жалоб», принял решение о прекращении торговли английскими товарами и назначил второй Континентальный конгресс на 10 мая 1775 года. В ответ король Георг III усилил блокаду и потребовал полного подчинения колоний, поручив генералу Томасу Гейджу подавить сопротивление. События показали, что британская корона не проявит снисходительности.

Основание баскетбола

1 декабря 1891 года Джеймс Нейсмит, преподаватель физкультуры колледжа Спрингфилд в штате Массачусетс (США), придумал баскетбол. Он создал эту игру, чтобы развлечь студентов зимой. В её основе лежала английская детская игра «утка на скале». Для игры Нейсмит использовал корзины, в которых раньше хранились персики. Эти корзины дали название баскетболу (basket). Первый официальный матч состоялся 21 декабря того же года. А 15 января 1892 года Нейсмит опубликовал правила игры в школьной стенгазете.

Первая книга о Шерлоке Холмсе

1 декабря 1887 года был опубликован «Этюд в багровых тонах», первый рассказ о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля. Изначально он появился в журнале Beeton's Christmas Annual, а затем вышел как отдельная книга в 1888 году. Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах и 4 повестях, большинство из которых написаны от имени доктора Уотсона. Последний сборник, «Архив Шерлока Холмса», опубликован в 1927 году. Конан Дойль хотел завершить серию после схватки с Мориарти у Рейхенбахского водопада, но письма читателей, включая членов королевской семьи, заставили его продолжить. Его произведения остаются популярными и переиздаются. Многие режиссеры сняли фильмы по детективным историям Конана Дойля.