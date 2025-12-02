Украина обсуждает с США перспективы членства в НАТО

Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что Киев продолжает вести дискуссии с Вашингтоном о перспективах членства в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает "Европейская правда". По ее словам, диалог ведется о том, как как именно совместить поддержку суверенитета Украины со стороны США и стремление Киева вступить в НАТО. Республика должна выбирать свое будущее и альянсы, считает посол. "Даже если некоторые наши партнеры не согласны, что членство в НАТО на сегодня и в ближайшем будущем является наиболее эффективной гарантией безопасности – но сохранение перспективы членства в НАТО является гарантией нашего суверенитета. Потому что Украина не может быть суверенной, не имея права выбирать свое будущее, выбирать альянсы и организации, к которым она стремится присоединиться", - заявила Гетьманчук. Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что делегации США и Украины на переговорах во Флориде обсудили потенциальный сценарий, при котором Киев де-факто будет лишен возможности вступить в НАТО. По данным собеседника, речь шла о сценарии, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к Североатлантическому альянсу, из-за договоренностей, согласно которым обсуждать такой сценарий придется непосредственно России и НАТО.