Трамп высказался о коррупции на Украине

"Играет против них": Трамп посетовал на коррупцию на Украине
Позитивный настрой на итог переговоров по Украине демонстрирует Дональд Трамп. На борту своего самолёта президент США сообщил: Вашингтон и Киев продолжают согласование позиций.
А на этой неделе спецпосланник Стив Уиткофф посетит Москву для встречи с Владимиром Путиным. Никаких крайних сроков для принятия решений и ультиматумов США России не ставят. А вот украинскому режиму рекомендуют разобраться с коррупцией.
"Переговоры продвигаются вперёд, и продвигаются успешно. Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку. У Украины несколько сложных проблем – ситуация с коррупцией играет против них. Но я думаю, что и Россия, и Украина хотели бы, чтобы всё это закончилось. Я не ставлю для них крайних сроков. Главное, чтобы война, наконец, закончилась. К нам это не имеет особого отношения. Но мы хотим предотвратить гибель людей", - заявил Трамп.