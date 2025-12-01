Трамп высказался о коррупции на Украине

Позитивный настрой на итог переговоров по Украине демонстрирует Дональд Трамп. На борту своего самолёта президент США сообщил: Вашингтон и Киев продолжают согласование позиций.

А на этой неделе спецпосланник Стив Уиткофф посетит Москву для встречи с Владимиром Путиным. Никаких крайних сроков для принятия решений и ультиматумов США России не ставят. А вот украинскому режиму рекомендуют разобраться с коррупцией.