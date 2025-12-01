Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета добивать выживших

Президент США Дональд Трамп пообещал проверить сведения СМИ о приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших при ударах по судам с наркоторговцами в Карибском море. Об этом сообщает РИА Новости.

28 ноября Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Хегсет при ударах США у берегов Венесуэлы якобы приказал «убивать всех». В связи с этим при первом ударе 2 сентября командующий приказал повторно атаковать, чтобы добить выживших.

«Мы изучим это», — сказал Трамп в разговоре с журналистами.

Американский президент добавил, что сам не приказал бы наносить такие удары. Кроме того, Хегсет заверил его, что не приказывал добивать двух выживших, о которых писали СМИ. Трамп подчеркнул, что доверяет словам главы Пентагона.

Напомним, что в сентябре и октябре США неоднократно уничтожали катера возле побережья Венесуэлы — на них якобы перевозились наркотики. Удары стали поводом для критики со стороны ряда американских конгрессменов — они считают, что администрация Трампа должна предоставить больше оснований для нанесения ударов.