Президент США Дональд Трамп появился перед журналистами с пластырем на правом запястье. Он общался с прессой на борту самолета, возвращаясь из Флориды в Вашингтон.

Журналисты обратили внимание на прямоугольный телесного цвета пластырь на руке политика. Трамп подтвердил, что проходил МРТ, однако не уточнил дату обследования.

Причину визита к врачам президент не назвал, ограничившись лишь комментариями о самом медицинском исследовании, передает РИА Новости.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее рассказал, что американский лидер способен работать почти без сна. По его словам, во время длительных перелетов президент может не спать около 20 часов.

Однако соратники Дональда Трампа обеспокоены заметным ухудшением его когнитивных способностей: в Белом доме считают, что республиканец утратил способность «читать аудиторию», заявил журналист Сеймур Херш.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ссылаясь на источник, заявил, что у президента США появились проблемы с ментальным здоровьем. В частности, у американского лидера начались возрастные изменения психики.