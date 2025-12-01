Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ВС РФ полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в лесу у Волчанска

Российские силы полностью уничтожили оставшиеся части гарнизона вооружённых сил Украины в лесном массиве у Волчанска, и этот район перешёл под контроль ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В юго-восточной части Волчанска в лесных массивах были уничтожены подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады украинских вооружённых сил, а район контролируют бойцы «Севера».

Россия продолжает проводить успешные операции в регионе, укрепляя своё положение и постепенно освобождая территорию.

Последняя рабочая неделя декабря будет двухдневной

Последняя рабочая неделя декабря 2025 года станет короткой — из-за переноса 31 декабря на нерабочий день, она продлится всего два дня: понедельник и вторник. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году предновогодний день — 31 декабря — будет выходным, а начало нового года запланировано на 1 января, что создает самый длинный новогодний перерыв за многие годы с 31 декабря 2025 по 11 января 2026.

Такой график означает, что в январе 2026 года количество нерабочих дней превысит рабочие, а общая продолжительность праздничных дней в году останется традиционной — 14 праздничных дней, при этом общий баланс труда и отдыха сохранится.

Участники СВО станут кандидатами в депутаты ГД в большинстве регионов

По словам Владимира Якушева, участники специальной военной операции в большинстве регионов страны станут кандидатами в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" на выборах 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что в Донецке и других территориях, где проходят боевые действия, участие ветеранов СВО является особенно важным для представительства интересов регионов в парламенте.

Ранее Якушев подчеркнул, что кандидатам от партии необходимо иметь безупречный профессиональный и нравственный бэкграунд.

Индия обсудит с РФ поставки истребителей Су-57 и системы ПРО С-500

Индия во время предстоящего визита президента Владимира Путина в Нью-Дели планирует обсудить новые оборонные соглашения с Россией, включая закупку истребителей Су-57 и системы ПРО С-500. Об этом сообщает ТАСС.

Эти переговоры могут усложнить дипломатические отношения Индии с США, поскольку Вашингтон выражает обеспокоенность расширением военного сотрудничества Нью-Дели с Москвой.

В рамках визита также рассматривается возможное приобретение дополнительных систем С-400, что подчеркивает стратегическое партнерство между двумя странами в области обороны.

Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией

Президент Сербии Александар Вучич опроверг обвинения оппозиции в ухудшении отношений с Россией из-за западных санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что исторические отношения между странами никогда не были такими простыми, как их изображают оппоненты, добавив, что любые романтизации российско-сербских связей являются ошибочными.

Вучич отметил свою постоянную уважительность к российским интересам и напомнил о поддержке некоторых пунктов резолюции ООН по Украине, указывая на внешнеполитическое давление, которое испытывает Сербия.