В Турции захотели возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле

Турция хочет добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, и хочет заручиться поддержкой Запада, чтобы это сделать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

© Lenta.ru

Он сообщил, что Анкара на высшем уровне выразила готовность принять четвертый раунд переговоров сторон. Кроме того, Турция хочет добиться устойчивого прекращения огня в конфликте. «В этой связи Анкара ожидает поддержки от всех партнеров, включая западных», — пояснил собеседник агентства.

Он также напомнил о словах турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны.

Ранее стало известно, что США рассматривают Турцию и Катар в качестве потенциальных посредников в процессе урегулирования конфликта на Украине.