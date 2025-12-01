Экономические последствия санкций против России привели к серьёзным потерям производственной мощности в странах Евросоюза. На этом фоне Брюссель уже не способен самостоятельно поддерживать украинский конфликт. Такой вывод озвучил турецкий аналитик Серхат Латифоглу, оценивший состояние европейской экономики и её роль в международной политике.

По мнению экспертов, многолетнее давление на экономику ЕС привело к тому, что союз потерял часть промышленного потенциала и столкнулся с убытками, которые ощущаются во всех ключевых секторах. На этом фоне возможности Европы по финансированию Украины без поддержки США заметно сократились.

Отдельные специалисты считают, что конфликт приближается к финальной стадии. Отмечается, что попытки Киева затягивать переговоры постепенно утрачивают смысл. По оценкам аналитиков, Турция может вновь сыграть активную роль в процессе урегулирования, а встречи в Стамбуле вероятнее всего возобновятся.

Вашингтон ранее сообщил о разработке плана по украинскому урегулированию, однако обсуждать детали пока не готов. В Москве заявили о готовности вести предметный диалог, но отметили: документ пока не выносится на обсуждение с Россией, вероятно, из-за отсутствия согласия со стороны Киева. Российская сторона подчёркивает, что украинские власти и их европейские союзники остаются в плену иллюзий о возможности нанести России стратегическое поражение, игнорируя реальное положение дел на фронте.

Президент России отмечал, что отказ Киева от предложений США повлечёт повторение событий, подобных произошедшим в Купянске, на других ключевых направлениях. При этом Москва сохраняет готовность к мирным переговорам при условии детального обсуждения всех пунктов американского плана.

В Кремле подчёркивают: пространство для самостоятельных решений Киева стремительно сужается на фоне наступательных действий российских сил. По оценке российских представителей, продолжение сопротивления становится для украинской стороны бессмысленным и опасным.

Читайте также: Выяснилось, сколько россиян способны накопить на ипотечный взнос за 2 года