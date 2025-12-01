В Японии высказались о переговорах по Украине

Япония с большим интересом внимательно следит за переговорами вокруг Украины, заявил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара. Об этом пишет РИА Новости.

Токио знает, что Москва и Вашингтон вскоре могут провести переговоры, отметил он. «Наша страна с большим интересом внимательно следит за этим», — высказался политик. Кихара добавил, что Япония надеется на скорейшее установление мира на Украине.

По мнению политика, Токио должен поддерживать Киев.

Ранее японский историк Такэюки Танака заявил, что почти половина японцев тайно поддерживает Россию в конфликте с Украиной.