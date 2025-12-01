В Ирландии из-за высоких налогов на алкоголь и снижения потребления спиртного переживают серьёзный кризис традиционные пабы.

«Ирландские пабы в беде. Они исчезают из сельской Ирландии, и многим из них приходится бороться за выживание в столице», — пишет газета The Guardian.

Отмечается, что в 2005 года в стране закрылось более 2100 пабов, что в среднем составляет 112 в год.

При этом газета подчёркивает, что пабы остаются важной частью культуры Ирландии: они появляются в фильмах и книгах и привлекают туристов.

Летом также сообщалось, что постоянное снижение потребления пива в Германии привело к кризису: по всей стране наблюдаются банкротства небольших пивоваренных предприятий.