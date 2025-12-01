WSJ: вопрос гарантий для Украины остался нерешённым после переговоров во Флориде

Вопрос гарантий безопасности для Киева после переговоров делегаций США и Украины во Флориде остался нерешёнными.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Другие ключевые вопросы остаются нерешёнными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада», — говорится в статье.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Россия должна стать частью уравнения урегулирования на Украине.

Позже стало известно, что спецпосланник США Стив Уиткофф отправится в Москву 1 декабря. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут состояться уже 2 декабря.