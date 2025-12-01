Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Оксфордский словарь английского языка назвал существительное «рейджбейт» (rage bait, дословный перевод — приманка для гнева) словом 2025 года. Об этом сообщило издательство Оксфордского университета Oxford University Press (OUP) на своем сайте.

В издательстве подчеркнули, что слово года является «идеальным обобщением хаоса 2025 года». Словарь определил «рейджбейт» так: это «онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях».

В OUP объяснили популярность слова с более осознанным использованием интернета. По мнению издательства, на фоне этого увеличилось число провокаторов, которые привлекают внимание.

В прошлом году Оксфордский словарь выбрал словом года «брейнрот». В издательстве подчеркнули, что слово было использовано впервые в 1854 году,