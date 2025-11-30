Замглавы МИД Украины поделился впечатлением от переговоров в США

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица в соцсети США. Он назвал начало встречи содержательным и конструктивным.

«Это было хорошее начало текущей встречи. Очень содержательное и пока конструктивное. Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату», — написал дипломат.

Он поблагодарил госсекретаря США Марко Рубио за отличное руководство переговорами, а также зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера за то, как он излагает свое видение процесса.

Спустя почти два часа переговоров стороны разошлись на перерыв, отмечает «Страна.ua». После этого встреча продолжится.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку.

В состав украинской делегации на переговорах с США по поводу прекращения боевых действий также вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замруководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.