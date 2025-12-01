Трамп не пытается устанавливать сроки для РФ по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для России применительно к урегулированию украинского конфликта.

"У меня нет крайних сроков", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения. Так Трамп ответил на вопрос, пытается ли он навязать России какие-либо сроки, в которые должны быть приняты меры по урегулированию. "Для меня крайний срок - это когда прекратится война", - добавил американский лидер.