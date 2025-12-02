Жена Зеленского облачилась в траур после сообщений о его уходе

На Украине обсуждают возможный уход Владимира Зеленского с поста президента. Накануне вечером депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что украинский лидер должен подать в отставку уже на этой неделе. По словам нардепа, такой приказ якобы отдали Зеленскому.

Дмитрук не стал говорить, у кого есть власть отдавать приказы президенту Украины, и откуда сам он получил такую информацию, но заявил, что уход Зеленского — "лучшая надежда на то, что мы избавимся от этого режима".

Сообщения о скорой отставке Владимира Зеленского появились в преддверии визита в Москву спецпосланника президента США по Украине Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. В российской столице их примет президент России Владимир Путин. На встрече, как ожидается, будет обсуждаться мирный план Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Во вторник утром стало известно, что США серьезно доработали положения мирного плана. По словам пресс-секретаря Белого дома Керолайн Ливитт, это было сделано по итогам украино-американских переговоров в Вашингтоне.

Тем временем сам Владимир Зеленский во вторник утром прибыл в Ирландию. Это первая поездка украинского лидера в эту страну. Сопровождала Зеленского его супруга. При этом Елена Зеленская, которую прежде называли иконой стиля наших дней за стильные и яркие наряды, в этот раз предпочла в одежде темные цвета. Супруга украинского президента была одета в черный свитер и такого же цвета брюки. Сверху она накинула черное пальто в пол.

Депутат Рады рассказал о нежелании украинских политиков занимать место Ермака

Комментаторы в соцсетях заметили, что Елена Зеленская словно облачилась в траур, и предложили, что супруга украинского лидера, как и он сам, переживает не самые лучшие времена.