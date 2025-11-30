Украинец сбежал в Польшу благодаря отошедшему в туалет пограничнику

Во Львовской области мужчина смог сбежать в Польшу после того, как пограничник отошел в туалет, пишет Telegram-канал «Украина.ру».

На КПП «Шегини» пограничник ненадолго покинул свой пост и отошел в туалет. Украинец воспользовался этим и сбежал через границу в Польшу.

Ситуация произошла еще в августе, однако о ней стало известно только сейчас. Пограничника оштрафовали на 17 тысяч гривен за халатность.

Ранее неизвестные в гражданском пытались задержать мужчину на улице в Киеве. Неизвестные потребовали у него документы, а затем к нему подъехал автобус территориального центра комплектования (ТЦК). Украинец попытался убежать и в результате сломал ногу.