Трамп призвал не голосовать за кандидата в конгресс, которая не любит кантри

Президент США Дональд Трамп призвал американцев не голосовать за кандидата в конгресс от избирательного округа в Теннесси, которая не любит кантри.

«Я прошу всех патриотов Америки проголосовать за феноменального кандидата Мэтта ван Эппса. Мэтт выступает против женщины, которая ненавидит христианство, заберёт ваше оружие, хочет открыть границы... открыто презирает кантри», — приводит его слова РИА Новости.

