Стал известно о готовности Мадуро уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время предыдущих неофициальных контактов с США рассказал, когда готов уйти в отставку. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

В ходе разговора с представителями США Мадуро заявил о готовности уйти в отставку не раньше чем 18 месяцев — то есть, полтора года. По данным журналистов, некоторые американские чиновники полагали, что отставка Мадуро президента Венесуэлы может решить проблемы.

Однако в Белом доме решили, что поддержат план, предусматривающий немедленную отставку Мадуро. Известно также, что Мадуро и его соратники установили контакт с США по нескольким каналам и ведут переговоры о взаимодействии двух стран.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом со страной. Перед этим в Вашингтоне начали обсуждать вероятность проведения военной операции в Венесуэле.