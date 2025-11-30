Кислица высказался о ходе переговоров Украины и США

Заместитель главы МИД Украины Кислица высказался о переговорах делегаций США и Украины: "Переговоры проходят продуктивно и носят насыщенный характер".

Он также отметил в социальной сети : "Приятная обстановка, располагающая к возможному позитивному исходу. Эффективное ведение со стороны Марко Рубио. Как и в Женеве, я высоко оцениваю манеру Джареда Кушнера представлять своё видение".

Выяснились основные темы переговоров делегаций Украины и США

В Майами стартовали переговоры между украинской и американской делегациями. С американской стороны в обсуждении участвуют специальный посланник президента Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио, а также Джаред Кушнер, являющийся зятем главы американского государства Дональда Трампа. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, занимающий должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).