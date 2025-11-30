Выяснились основные темы переговоров делегаций Украины и США

Тема проведения выборов на Украине и территориальные вопросы будут затронуты на переговорах американской и украинской делегаций в штате Флорида. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

По его сведениям, на встрече стороны также намерены обсудить "другие нерешенные вопросы" между Вашингтоном и Киевом.

На этой неделе президент России Владимир Путин указал, что украинское руководство допустило стратегическую ошибку, побоявшись идти на президентские выборы и утратив легитимность, и подписывать документы с ним бессмысленно.

В свою очередь портал Axios со ссылкой на источник из числа должностных лиц США сообщил, что вашингтонская администрация на консультациях с украинской делегацией во Флориде рассчитывает решить спорные вопросы, касающиеся территорий и гарантий безопасности для Киева. При этом газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников утверждала, что самые трудные пункты американского мирного плана по Украине "отложены для решения" президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Среди них упоминались территориальный вопрос, гарантии безопасности и формулировки, касающиеся стремления Украины вступить в НАТО.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство США, в упомянутых консультациях во Флориде с американской стороны, помимо госсекретаря Марко Рубио, принимают участие спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В состав украинской делегации вошли, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.