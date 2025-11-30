País: в ЕС усомнились в дальнейшей поддержке Украины со стороны США

Политики в странах — участницах Европейского союза опасаются резкого разрыва дипломатических отношений с США и прекращения их поддержки Украины.

Об этом сообщает испанская газета El País. Издание отмечает, что такие опасения появились в Европе на почве не слишком благосклонного отношения к ней президента США Дональда Трампа.

Кроме того, как следует из публикации, Европа рискует окончательно лишиться роли игрока в геополитике, в случае если ей не удастся приблизиться к новым торговым союзникам.