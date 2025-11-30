Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неопознанных объектов
Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил прием рейсов после обнаружения подозрительных объектов в воздушном пространстве.
Международный аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов, пишет ТАСС. Как сообщили в диспетчерской службе аэропорта, речь идет о предметах, которые напоминают воздушные шары или метеорологические зонды.
«Аэропорт закрыт в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды», – уточнили представители воздушной гавани.
Пока не будет получена полная ясность ситуации, рейсы, следовавшие в Вильнюс, по решению диспетчерских служб будут направляться на посадку в Каунас. О сроках возобновления работы аэропорта и причинах появления подобных объектов в небе пока официально не сообщается.
Напомним, аэропорт Вильнюса 20 ноября закрыли из-за неизвестных воздушных шаров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Литвы приостанавливали работу аэропорта Вильнюса из-за сообщений о появлении воздушных шаров в воздушном пространстве.