Зеленский поговорил с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил дипломатическую ситуацию с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

© vonderleyen/Twitter

«Говорил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку», — написал Зеленский.

Он добавил, что глава ЕК очень внимательно воспринимает необходимость устойчивости Украины в условиях ударов по энергетической инфраструктуре республики.

26 ноября фон дер Ляйен заявила, что переговоры Вашингтона и Киева стали «отправной точкой» для мирного решения украинского конфликта.

Рубио рассказал, к чему приведет завершение конфликта на Украине

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды.