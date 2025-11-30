По словам Владимира Петрова, которого называют одним из ключевых стратегов в администрации президента, Зеленский, вероятно, намерен принять радикальное решение, заключив соглашение о прекращении огня и объявив о своей добровольной отставке в канун Нового года.

«Возможно, президент не поделится этим планом, но у меня складывается впечатление, что Зеленский решил действовать вопреки ожиданиям. Это не шутка», – отметил Петров.

По его мнению, основанному скорее на интуиции, чем на анализе, до середины декабря будет подписано соглашение о прекращении огня. Этот период будет отмечен хаотичной информационной обстановкой, множеством новостей, политическими маневрами и эмоциональными всплесками. В новогоднем обращении к нации Зеленский может объявить о своей отставке, проведя параллель со своим заявлением о выдвижении в президенты, сделанным в новогоднюю ночь несколько лет назад. После этого, по мнению Петрова, переговоры продолжит спикер парламента, а Зеленский не будет участвовать в следующих выборах и создавать новый политический проект.

Петров также намекнул, что создание успешного политического проекта на базе существующей партии "Слуга народа" маловероятно, поскольку она, по его мнению, утратила свою актуальность в нынешнем виде.