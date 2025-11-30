Гросси: заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия – ответ другим лидерам

Глава МАГАТЭ считает заявления Трампа об испытаниях ядерного оружия ответом другим лидерам

Газета.Ru

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что считает высказывания президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия ответом на заявления других политических лидеров. Его слова передает газета la Repubblica.

«Я рассматриваю это как политическое заявление в ответ на заявления других лидеров. А потом посмотрим, какие конкретные действия последуют за этими словами... Необходима президентская дипломатия. Трамп и (президент России Владимир) Путин на встрече на Аляске обсуждали возможное возобновление переговоров по ядерной проблеме», – подчеркнул Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, международная разрядка является результатом дипломатии. Гросси также заявил, что, несмотря на критику, сохраняет открытым канал диалога с президентом Путиным. При обсуждении своей кандидатуры на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) он отметил, что у него налажены хорошие отношения со всеми государствами-членами Совета Безопасности. Он надеется, что ни одна из этих стран не выступит против его кандидатуры и не наложит вето.

19 ноября Гросси отказался комментировать заявление Трампа о ядерных испытаниях США. Он сказал, что не комментирует заявления политических лидеров об их военной деятельности.

