Перед встречей с делегацией Киева американский госсекретарь Марко Рубио рассказал о том, к чему может привести урегулирование конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Рубио отметил, что урегулирование украинского конфликта может привести к процветанию Украины, у которой есть огромный экономический потенциал. Но посреди этой войны сделать это невозможно, отметил госсекретарь США.

Рубио высказался о переговорах с Украиной во Флориде

Напомним, на встрече с делегацией Киева присутствует Рубио, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и тесть Дональда Трампа Джаред Кушнер.