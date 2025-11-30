Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров объявил о начале встречи делегаций Украины и США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Умеров сообщил, что главной темой обсуждения станут шаги по достижению «справедливого мира».

«Приоритеты — защита украинских интересов и движение вперед на основе наработок Женевы. Работаем ради реального мира для Украины», — написал он.

До этого журналисты ТАСС обратили внимание на то, что пост о начале встречи украинской и американской делегаций был удален с канала Умерова. Последняя публикация в канале была посвящена анонсу готовящихся переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Он сменил на этом посту бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку. Соответствующий указ Зеленский подписал в пятницу, 28 ноября.