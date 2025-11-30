Вучич рассказал, поставляла ли Сербия оружие Украине или России

Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам, что его страна не поставляла оружие и боеприпасы ни Украине, ни России. Он добавил, что вооружения могли оказаться в зоне конфликта из-за нарушения третьей стороной правила конечного пользователя, пишет РИА Новости.

По данным агентства, на политических площадках неоднократно поднимался вопрос о том, что на фронте находили ящики из-под снарядов с клеймами сербских заводов. Власти Сербии сообщали в ответ, что не поставляют вооружения ни России, ни Украине.

Так, 4 ноября Вучич на саммите в Брюсселе заявил, что власти Сербии следят за тем, чтобы произведенные в стране боеприпасы не попадали на Украину. 8 ноября он уточнил, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в конце июня выдали всего 5-6 лицензий и строго контролируют поставки.

«Мы никогда не поставляли оружие и боеприпасы ни Украине, ни России. А если поставляли кому-либо, а там нарушили правило конечного пользователя и экспортировали туда, то это происходит со всеми странами в мире», — отметил Вучич.

Президент заметил, что у республики много проблем, «все хотят читать нам лекции, все всё знают лучше нас».

Вучич раскрыл планы по России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине.