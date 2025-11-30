Литва обратилась в ЕК с требованием повлиять на Минск

Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой оказать содействие в возвращении литовских фур, застрявших на территории Белоруссии. Об этом пишет BNS.

Журналисты заметили, что в официальном обращении содержится просьба разработать и представить последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Белоруссии.

Кроме того, в письме говорится о том, что Литва разрабатывает новые санкции в отношении Минска.

Ранее сообщалось, что 29 октября 2025 года Вильнюс закрыл на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска в Литву метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты, что угрожает полетам гражданской авиации и приводит к регулярному закрытию аэропортов.

Белоруссия выдвинула требование в адрес Литвы из-за ситуации на Игналинской АЭС

В ответ Белоруссия 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше.

6 ноября советник главы МВД Литвы Миндаугас Баярунас пожаловался, что Минск отклонил просьбу литовской стороны о пропуске грузовых автомобилей через пограничный пункт.