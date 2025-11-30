Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали обороты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте отметили, что переговоры о мирном завершении конфликта на Украине набрали динамику.

"В последние дни мирные переговоры набрали обороты, но в фокусе внимания должно быть достижение справедливого и прочного мира для Украины", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Рютте 30 ноября.

Как отмечается, британский премьер и генсек НАТО "обсудили работу, которая ведется "коалицией желающих" по подготовке к прекращению боевых действий, и приветствовали тесную координацию между этой группой и НАТО относительно следующих шагов".

28 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с Соединенными Штатами. США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать.

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.